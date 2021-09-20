ОСАГО пересчитают по новым тарифам

В России начала действовать новая методика расчёта возмещения по ОСАГО, благодаря которой страховщики планируют защититься от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, жёстко привяжут к регионам и будут чаще обновлять, пишет «Газета.Ru».

20 сентября в силу вступает новая методика расчёта стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, утверждённая Центробанком РФ. Количество справочников, по которым рассчитывается возмещение, увеличат. А вместо одного реестра стоимости запчастей на всю страну для каждого региона будут составлять свой.

Кроме того, на сайте Российского союза автостраховщиков предполагается общественное обсуждение предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ. Они будут формироваться самостоятельно в каждом субъекте Российской Федерации, учитывая в том числе стоимость деталей в интернет-магазинах.

Таким образом страховщики рассчитывают снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно судятся со страховыми компаниями из-за заниженных выплат. А более частое обновление справочников объясняется ростом цен на запчасти в России: в июне 2021 года средняя стоимость автомобильных запчастей выросла на 7–17% по отношению к июню 2020 года.

Автоюристы полагают, что нововведение не решит проблему занижения выплат по ОСАГО и некачественного ремонта в сервисах. Как пояснил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, сервисы, недовольные размером возмещения, отправляют владельца в страховую компанию, а оттуда снова в сервис и понуждают к подписанию дополнительного соглашения, в котором автовладелец обязуется доплатить недостающую сумму за ремонт, хотя формально делать это он не обязан.

Ранее представители крупных страховых компаний предупредили о росте цен на ОСАГО на 5–10% уже в этом году. Причина подорожания полисов кроется в увеличении убытков по ним в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.