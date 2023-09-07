Стало известно об аресте генерала, отвечавшего за работу ПВО в Москве «Коммерсант»: отвечавшего за работу ПВО в Москве генерала Огиенко арестовали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что Московский гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Константина Огиенко по обвинению в получении взятки. По информации издания, тот мог получить деньги за выделение земель оборонного назначения гражданской организации «Надежда» под застройку. В публикации говорится, что Огиенко до недавнего времени командовал 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая занималась защитой Москвы от атак самолетов и крылатых ракет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Коммерсанта», генерал Огиенко получил взятку от руководительницы гражданской организации «Надежда». Та в свою очередь собрала деньги с нескольких организаций и граждан, пообещав им земельные участки на севере Московской области. Авторы утверждают, что 500 тысяч рублей были переданы командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому. Отмечается, что тот действовал по заданию Огиенко и впоследствии отдал деньги ему.

«Коммерсант» утверждает, что Огиенко и Беляцкий были оба арестованы, в отношении них было заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Обвиняемые пробудут в следственном изоляторе до 27 ноября.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве задержали начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово Антона Иванько. По данным канала, полицейский за деньги прикрывал нелегальных мигрантов, его поймали с поличным при получении крупной суммы денег.