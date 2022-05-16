«Коммерсант»: экс-сотрудников ФСБ обвинили в особо крупном мошенничестве

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее время 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело против старших офицеров управления авиации (УА) ФСБ, пишет «Коммерсант». Военных обвинили в особо крупном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. В издании уточнили, что группе офицеров поручили возвести разборный комплекс казармы для лётчиков арктического авиаотряда. Однако после того как сотрудники спецслужб завершили постройку, выяснилось, что они не выполнили требований заказчиков.

Как считает обвинение, конструкция в итоге оказалась стационарной, хотя по техническому заданию должна была быть разборной, а также имела множество других недостатков, — сказано в сообщении.

При этом адвокаты сотрудников ФСБ настаивают на их невиновности. По словам защитников, офицеры не только справились со своей работой, но ещё и сэкономили немалую сумму денег. В итоге дело направили на изучение военному судье Даниилу Логачёву, который оправдал обвиняемых в аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» (инцидент произошёл в ноябре 2008 года).

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему офицеру ФСБ Дмитрию Казакову по делу о выдаче секретных сведений иностранной разведке. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Суд признал Казакова виновным в том, что он передал секретную информацию иностранной разведке за вознаграждение, чем нанёс существенный ущерб интересам России.