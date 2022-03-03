Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы за фейки о войсках РФ

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Уголовный кодекс страны предлагается дополнить новой статьёй, санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Он также предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что закон, запрещающий распространение фейков про Вооружённые силы России, может быть принят во втором и третьем чтениях 4 марта в ходе пленарного заседания Госдумы. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что этот закон должен положить конец «фейкам, дискредитирующим наши вооружённые силы, которые пришли на Украину закончить войну, которую развязало руководство Украины».