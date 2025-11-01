Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:28

Комбо из тыквы и апельсина, которое меня покорило, — теперь этот рецепт рулета в моем личном топе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот рулет постоянно, потому что он сочетает в себе нежность бисквита и свежесть цитрусового крема. Мне нравится, как ароматная тыква и апельсиновая цедра создают такой гармоничный и согревающий вкус. Особенно выручает, когда хочется удивить гостей красивым и вкусным десертом без лишних усилий.

Готовлю я так: 200 граммов тыквы запекаю до мягкости и делаю из нее пюре. Три яйца взбиваю со 120 граммами коричневого сахара и щепоткой соли до пышности, добавляю тыквенное пюре и три ложки масла. Просеиваю 120 граммов муки с разрыхлителем, корицей и имбирем, аккуратно соединяю с жидкой основой. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю при 180 градусах около 15 минут. Готовый корж переворачиваю на полотенце с сахарной пудрой, снимаю пергамент и сразу сворачиваю в рулет вместе с тканью. Для крема взбиваю 400 граммов творожного сыра, 200 миллилитров сливок, четыре ложки сахарной пудры и цедру одного апельсина. Аккуратно разворачиваю рулет, распределяю крем и снова сворачиваю.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
Европа
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
Готовлю «Три молока», и семья выстраивается в очередь — нежный торт, который никогда не надоест
Общество
Готовлю «Три молока», и семья выстраивается в очередь — нежный торт, который никогда не надоест
Идеальный чизкейк для вечернего перекуса — готовлю из простых ингредиентов без муки и сахара
Общество
Идеальный чизкейк для вечернего перекуса — готовлю из простых ингредиентов без муки и сахара
Вместо надоевшей шарлотки: готовим французский цитрусовый пирог — вас покорят вкуснейшая начинка и простые продукты
Общество
Вместо надоевшей шарлотки: готовим французский цитрусовый пирог — вас покорят вкуснейшая начинка и простые продукты
Майонезный шедевр из 3 ингредиентов: этот салат сражает наповал сочетанием курицы и цитруса
Общество
Майонезный шедевр из 3 ингредиентов: этот салат сражает наповал сочетанием курицы и цитруса
еда
рецепты
десерты
апельсины
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роман с Акиньшиной, суд, тур по России: куда пропал актер Данила Козловский
Труп без головы и две мертвые девочки: главные ЧП недели
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.