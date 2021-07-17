«Команда 29» объявила о самоликвидации

Руководство адвокатского объединения «Команда 29», созданного Иваном Павловым, приняло решение о роспуске организации из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе этой структуры.

Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности «Команды 29». Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации, — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что сайт «Команды 29» заблокирован по требованию Роскомнадзора и на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Продолжение деятельности «Команды 29» в таких условиях «создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей», и правозащитники не могут игнорировать этот риск.