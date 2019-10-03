Количество рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в территориальных водах РФ, увеличилось до 11. Находкинский суд арестовал ещё одного браконьера.
Поступил материал по одному рыбаку, он рассмотрен, избрана мера пресечения — заключение под стражу на срок проведения предварительного следствия, — передаёт слова представителя суда «Интерфакс — Дальний Восток».
Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Атаковавших было не менее 45 человек. Кроме рыболовецких шхун, в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.
Как ранее писал News.ru, Находкинский городской суд арестовал ещё четверых рыбаков из КНДР по делу о нападении на пограничников в Японском море.
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