Кокурки вернулись: пирожки с яйцом, о которых забыли зря

Если вы думаете, что пирожки с яйцом — это скучно, попробуйте кокурки. Эти необычные пирожки из ржаного теста со сметаной и целым варёным яйцом внутри не только вкусные, но и очень сытные. Их удобно брать с собой в дорогу, на пикник или готовить на завтрак, особенно если после Пасхи у вас остались варёные яйца. Рецепт простой и подойдёт даже новичкам.

Почему стоит приготовить кокурки?

Кокурки — это не только оригинально, но и практично. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью, а ещё их можно приготовить заранее. Если хотите удивить близких и вспомнить старинный деревенский рецепт — кокурки именно для вас.

Ингредиенты (на 3 порции)

Яйцо куриное — 6 шт.

Сметана (15%) — 250 мл

Мука ржаная — 500 мл

Соль — по вкусу

Сливочное масло — 20 г (для смазывания)

Как приготовить кокурки — пошаговый рецепт

1. Подготовьте продукты

Ржаную муку просейте, сметану отмерьте. Если сметана жидкая — потребуется немного больше муки, если густая — меньше. Варёные яйца можно приготовить заранее.

2. Замесите тесто

В миске соедините сметану с солью и частями подсыпайте муку. Замешивайте до мягкого, не липнущего теста. Накройте миской и оставьте на 30 минут «отдохнуть».

3. Сформируйте пирожки

Разделите тесто на 6 частей. Каждую раскатайте в лепёшку толщиной 4–5 мм, в центр положите яйцо и заверните. Лишнее тесто обрежьте, края защипните. Можно сделать пирожок гладким или украсить косичкой.

4. Выпекайте

Разогрейте духовку до 190–200 °C. Выложите пирожки на противень с пергаментом и выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки.

5. Подавайте

Горячие кокурки сразу смажьте сливочным маслом, накройте полотенцем и дайте немного остыть. Подавайте тёплыми с маслом, свежими овощами и зеленью или холодными с чаем или молоком.

Совет

Из оставшегося теста можно сделать ржаные лепёшки — тоже отличный вариант к обеду или ужину.

Кокурки — старинный и незаслуженно забытый рецепт, который стоит попробовать хотя бы раз. Он точно станет вашим любимым перекусом и соберёт комплименты за оригинальность. Попробуйте уже сегодня.

Дорогие мои, спешу поделиться с вами рецептом нежнейшей подливы из куриной печени. Это блюдо стало настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего полчаса — и ароматная подлива готова!