Родителям школьников перед 1 сентября могут начать платить деньги В Госдуме создали законопроект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября

Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом, передает ТАСС. Документ направили на заключение в правительство РФ.

Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая, — отметили авторы проекта.

Уточняется, что ежегодная выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по России, ее будут начислять за каждого школьника в семье. При этом в настоящее время прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Ранее стало известно, что со следующего учебного года вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах. По новым правилам, на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут. Вместе с этим подчеркивается, что объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего учебного процесса.

Тем временем Министерство просвещения РФ утвердило новые нормативы учебной нагрузки для учащихся начальных классов, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, максимальная недельная нагрузка для школьников 1–4-х классов не должна превышать 26 часов.