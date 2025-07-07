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07 июля 2025 в 17:30

Печеночная подлива — пальчики оближешь за 20 минут!

Дорогие мои, спешу поделиться с вами рецептом нежнейшей подливы из куриной печени. Это блюдо стало настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего полчаса — и ароматная подлива готова!

Секрет успеха — в правильном сочетании сметаны и специй, которые делают печень особенно нежной. Эта подлива хороша с любым гарниром, но особенно мне нравится подавать ее с рассыпчатым рисом или пюре — получается просто объедение!

Ингредиенты

  • 350 г куриной печени
  • 1 луковица
  • 0,5 моркови
  • 100 г сметаны
  • 0,5 ч. л. крахмала
  • Соль, перец, итальянские травы по вкусу

Лук и морковь обжариваем до золотистости, добавляем очищенную и нарезанную печень. Через 5 минут вливаем смесь сметаны с водой и крахмалом. Тушим 5–7 минут на медленном огне — и вуаля! Нежная подлива готова радовать ваших близких.

Попробуйте этот простой рецепт — и он навсегда поселится в вашей кулинарной книге. Приятного аппетита!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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