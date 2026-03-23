Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком

Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком

Кокосовая пасха к празднику: получается нежная, сливочная и с легким тропическим вкусом — тот самый десерт, который удивляет с первой ложки. Готовится быстро, выглядит красиво, а вкус получается необычный и очень «праздничный». Очень нежная ароматная пасха с легкими кокосовыми нотками — свежий вариант привычного блюда.

Ингредиенты: творог 9% — 450 г, сметана 20% — 130 г, сгущенное молоко — 200 г, сливочное масло — 80 г, кокосовая стружка — 60–80 г, орехи или сухофрукты — по желанию.

Приготовление: в миске соедините творог, сметану, сгущенное молоко и мягкое сливочное масло. Пробейте все блендером до гладкой кремовой текстуры. Добавьте кокосовую стружку и при желании орехи или сухофрукты — аккуратно перемешайте.

Форму для пасхи застелите марлей в два слоя и выложите массу, слегка утрамбовывая. Сверху установите небольшой груз и уберите в холодильник на ночь — за это время десерт стабилизируется и станет плотным. Перед подачей аккуратно переверните на тарелку, украсьте кокосовой стружкой или полейте белым шоколадом.

