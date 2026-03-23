23 марта 2026 в 16:23

Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком

Кокосовая пасха к празднику: получается нежная, сливочная и с легким тропическим вкусом — тот самый десерт, который удивляет с первой ложки. Готовится быстро, выглядит красиво, а вкус получается необычный и очень «праздничный». Очень нежная ароматная пасха с легкими кокосовыми нотками — свежий вариант привычного блюда.

Ингредиенты: творог 9% — 450 г, сметана 20% — 130 г, сгущенное молоко — 200 г, сливочное масло — 80 г, кокосовая стружка — 60–80 г, орехи или сухофрукты — по желанию.

Приготовление: в миске соедините творог, сметану, сгущенное молоко и мягкое сливочное масло. Пробейте все блендером до гладкой кремовой текстуры. Добавьте кокосовую стружку и при желании орехи или сухофрукты — аккуратно перемешайте.

Форму для пасхи застелите марлей в два слоя и выложите массу, слегка утрамбовывая. Сверху установите небольшой груз и уберите в холодильник на ночь — за это время десерт стабилизируется и станет плотным. Перед подачей аккуратно переверните на тарелку, украсьте кокосовой стружкой или полейте белым шоколадом.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Общество
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Общество
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Общество
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Никаких капризных дрожжей: этот кулич на воде и муке получается пышнее сдобного и тает во рту
Общество
Никаких капризных дрожжей: этот кулич на воде и муке получается пышнее сдобного и тает во рту
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Общество
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Пасха
творог
десерты
кокос
Ольга Шмырева
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

