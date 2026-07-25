Когда приелась окрошка, холодник по-мински станет спасением: нужны свекла, мята и 15 минут времени

Секрет этого холодника в том, что я растираю зелень с желтками до появления сока — это дает невероятную глубину вкуса. Затем добавляю тертую свеклу, нарезанные огурцы и редис, заливаю все кефиром и отправляю в холодильник с кубиками льда. Получается густой ароматный суп, который идеально подавать с ложкой сметаны и печеной картошкой.

Ингредиенты

Свекла отварная — 2 шт., кефир — 1 л, яйца отварные — 3 шт., огурцы свежие — 2 шт., редис — 200 г, зеленый лук — пучок, укроп — пучок, мята — 3 веточки, базилик — 3 веточки, соль — по вкусу, сметана — для подачи, картофель запеченный — для подачи, лед — по желанию.

Как готовлю

Сначала мелко нарезаю зелень, солю и растираю с желтками отварных яиц до появления сока — это основа вкуса. Тем временем один огурец тру на крупной терке, остальные и белки нарезаю кубиками, редис — соломкой, свеклу — на терке. В большой миске соединяю зелень с желтками, все овощи и белки заливаю кефиром, солю и хорошо перемешиваю. Добавляю лед и убираю в холодильник минимум на 30 минут, чтобы суп настоялся и стал ледяным. Подаю обязательно со сметаной и кусочками запеченного картофеля — это завершающий штрих.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. На вкус — идеальный баланс: сладость свеклы, кислинка кефира и пряная мята. Я добавил еще немного чеснока, и суп заиграл по-новому. Открытие дня: он отлично хранится в банке в холодильнике, и на следующий день овощи остаются такими же упругими. Рекомендую брать с собой на пикник.