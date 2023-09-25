Когда отмечают День Сухопутных войск в России: история и традиции праздника Когда в 2023 году будем отмечать День Сухопутных войск, и какие подразделения к ним относятся, кроме ПВО и пехоты

Фото: МО РФ

День Сухопутных войск

Самыми многочисленными из всех родов Вооруженных сил Российской Федерации считаются сухопутные войска. По данным на текущий год в их состав входит порядка 280 тыс. человек. Сегодня узнаем, когда отмечается День Сухопутных войск, когда в истории Отечества впервые появились такие подразделения на регулярной основе и какие мероприятия проходят в день празднования.

Какого числа отмечают День Сухопутных войск и почему

Сухопутные войска — это, пожалуй, один из самых древних родов войск в мире. В истории Отечества принято считать датой образования первого регулярного сухопутного войска 1 октября 1550 года, когда по велению Ивана Грозного «тысяче служилых людей» было приказано прибыть в столицу. Именно на основе этого военного формирования позже сформировалось опричное войско царя.

Однако эти воинские формирования еще не были регулярными. На постоянной основе сухопутные воинские формирования возникли только в XVIII веке при Петре I после завершения Северной войны.

Следующей знаковой вехой в истории развития отечественных сухопутных войск можно считать первую четверть ХХ века, когда в Советской России была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия — РККА. Основную массу ее также составляли сухопутные войска, в том числе:

артиллеристы

инженеры всех специализаций

кавалеристы

связисты

стрелковые части

химвойска

Окончательно сухопутные войска в СССР сформировались только после завершения Великой Отечественной войны, когда в 1946 году появился новый орган управления в составе армии — Главкомат Сухопутных войск.

Из современной истории Отечества стоит упомянуть 2006 год, когда по указу Президента была утверждена дата празднования Дня Сухопутных войск России — 1 октября.

Сегодня этот день в составе сухопутных войск празднуют:

специалисты ПВО

артиллерийские подразделения

военные инженеры

моторизованные стрелковые отряды

разведывательные службы

ракетные войска стратегического назначения

танковые войска

связисты

А также подразделения химико-биологической и радиационной защиты, учебные учреждения, которые готовят военных специалистов и различные обслуживающие организации.

Фото: МО РФ День Сухопутных войск России

Как будут отмечать День Сухопутных войск и ПВО в 2023 году

В связи текущей политической ситуацией войска ПВО имеют особое значение для безопасности страны, поэтому в День Сухопутных войск в 2023 году им будет уделено особое внимание.

1 октября по традиции проходят молебны и крестные ходы, сами военные обращаются с молитвами к покровителю сухопутных войск — Святому Александру Невскому. В столице России у сухопутных войск есть свой храм — Преображения Господня. Также в День Сухопутных войск традиционно возлагают букеты и венки к Вечному огню или Памятнику неизвестному солдату: на их барельефах в разных регионах страны как правило изображен боец пехоты.

Кроме этого, в разных городах России проходят торжественные церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову. Если позволяет погода — в парках и на площадях проводят показательные выступления различных родов войск.

Особенности современных сухопутных войск

Вооруженные силы в любых странах не просто идут в ногу со временем — во многом именно военные двигают прогресс. Так, современные сухопутные войска невозможно представить без различных достижений техники. Вооруженные силы имеют в своем распоряжении разные виды боевых машин и танков, оснащенных самыми современными уровнями защиты как от боевых снарядов, так и от других способов поражения, включая радиационную защиту. В ракетных комплексах, системах ПВО, артиллерийских установках и в других подразделениях активно применяют компьютерные разработки и, если возникает необходимость, системы искусственного интеллекта.

Следует отметить, что сегодня сухопутные войска первыми получают в свое распоряжение новейшие разработки ученых. Благодаря тому, что в этих родах войск больше всего различных военных специальностей, можно сказать, что именно сухопутные войска имеют в своем распоряжении самое большое количество инновационных технических устройств, что позволяет им действовать быстрее и эффективнее.

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