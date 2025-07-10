Когда нет времени на завтрак, спасает кюкю — вкуснятина по-азербайджански

Когда нет времени на завтрак, спасает кюкю — вкуснятина по-азербайджански

Это блюдо заменит привычные омлеты и бутерброды — нежное яичное суфле с ароматной зеленью покоряет с первого укуса. Быстрое в приготовлении, но невероятно вкусное, оно станет любимым началом дня для всей семьи.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

шпинат — 100 г;

укроп — 1 пучок;

кинза — 1 пучок;

зеленый лук — 3 стебля;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Всю зелень мелко порубить. Яйца взбить с солью до пышности. Смешать яичную массу с зеленью. Растопить масло в сковороде с толстым дном. Вылить смесь, накрыть крышкой. Готовить на среднем огне 5–7 минут. Аккуратно перевернуть, довести до готовности.

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