Когда нет времени на завтрак, спасает кюкю — вкуснятина по-азербайджански

Это блюдо заменит привычные омлеты и бутерброды — нежное яичное суфле с ароматной зеленью покоряет с первого укуса. Быстрое в приготовлении, но невероятно вкусное, оно станет любимым началом дня для всей семьи.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- шпинат — 100 г;
- укроп — 1 пучок;
- кинза — 1 пучок;
- зеленый лук — 3 стебля;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Всю зелень мелко порубить.
- Яйца взбить с солью до пышности.
- Смешать яичную массу с зеленью.
- Растопить масло в сковороде с толстым дном.
- Вылить смесь, накрыть крышкой.
- Готовить на среднем огне 5–7 минут.
- Аккуратно перевернуть, довести до готовности.
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