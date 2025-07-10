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10 июля 2025 в 13:43

Когда нет времени на завтрак, спасает кюкю — вкуснятина по-азербайджански

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо заменит привычные омлеты и бутерброды — нежное яичное суфле с ароматной зеленью покоряет с первого укуса. Быстрое в приготовлении, но невероятно вкусное, оно станет любимым началом дня для всей семьи.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • шпинат — 100 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • кинза — 1 пучок;
  • зеленый лук — 3 стебля;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Всю зелень мелко порубить.
  2. Яйца взбить с солью до пышности.
  3. Смешать яичную массу с зеленью.
  4. Растопить масло в сковороде с толстым дном.
  5. Вылить смесь, накрыть крышкой.
  6. Готовить на среднем огне 5–7 минут.
  7. Аккуратно перевернуть, довести до готовности.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

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яйца
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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