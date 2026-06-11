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11 июня 2026 в 05:36

Когда надоели крылышки: румаки с курицей и беконом — мой новый хит

Фото: D-NEWS.ru
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40 минут — и у тебя на столе закуска с восточным характером. Гости не поверят, что это не из ресторана.

Ингредиенты

Бекон — 145 г, куриное филе — 350 г, соус соевый — 1 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., мед — 2 ст. л., соус шрирача — 1 ст. л., масло кунжутное — 1 ч. л., кунжут — 1 ст. л., лук зеленый — 2 г.

Как готовлю

Сначала режу бекон на половинки, а куриную грудку — на небольшие кубики. Тем временем в миске смешиваю соевый соус, кетчуп, мед, шрирачу и кунжутное масло — это наша взрывная заправка. Бросаю туда курицу, мешаю, чтобы каждый кусочек пропитался.

Приступаем к самому ответственному — заворачивать каждый кубик курицы в полоску бекона и фиксировать зубочисткой. Выкладываю на противень с пергаментом, сверху мажу остатками маринада. Пекутся они 30 минут при 175 °C. В конце посыпаю кунжутом и зеленым луком — и подаю, пока горячие.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, не ожидал, что простая куриная грудка, замотанная в бекон, может выглядеть как блюдо из паба. В духовке бекон дал жир, и румаки получились сочными, с хрустящей корочкой. Главный сюрприз — соус шрирача (добавил его в маринад по совету из рецепта). Он не перебивает мясо, а добавляет ту самую остроту, от которой хочется есть еще. Рекомендую подавать горячими, прямо с противня, вместе с пивом, пока не остыли.

Проверено редакцией
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