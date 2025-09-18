«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 сентября 2025 в 10:30

Когда и на сколько: пенсионерам рассказали об увеличении выплат в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда и на сколько? Пенсионерам рассказали об увеличении выплат в 2026 году. С будущего года индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Первое повышение запланировано на 1 февраля 2026 года — пенсии увеличат на уровень инфляции за предыдущий год. По словам Чиркова, речь идет о компенсации роста цен, зафиксированных в 2025 году.

Вторая индексация пройдет с 1 апреля и также затронет только страховые пенсии. Размер прибавки будет зависеть от доходов Социального фонда, которые формируются за счет страховых взносов работодателей и напрямую связаны с уровнем зарплат в стране.

В текущем году страховые пенсии в России выросли на 9,5%, а социальные — на 14,75%. Власти подчеркивают, что двухэтапная схема позволит гибко реагировать на экономическую ситуацию и быстрее отражать реальные изменения доходов фонда.

Ранее мы рассказывали, что Минтруд готовит историческое решение для всех россиян. Прибавят сразу семь дней?

