Когда хочется чего-то необычного, готовлю этот салат: с хрустящим рисом и горчичной заправкой

Когда хочется что-то необычного, готовлю этот салат с хрустящими рисом и горчичной заправкой. Он сочетает в себе все, что нужно для полноценного и вкусного обеда: белок, овощи, зелень и даже гарнир.

Для салата понадобится: 150 г вареного риса, 1 куриная грудка, 1 свежий огурец, 1 спелый авокадо, большой пучок зелени (руккола, шпинат, петрушка), 2-3 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка. Для заправки: 2 ст. л. греческого йогурта, 1 ст. л. майонеза, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. зернистой горчицы.

Разогрейте духовку до 200°C. Рис равномерно распределите на противне с пергаментом. Сбрызните 1 ст. л. масла, посыпьте солью, перцем и паприкой. Запекайте 20-25 минут, периодически помешивая, до золотистого цвета и хруста. Остудите. Куриную грудку нарежьте кубиками, обжарьте до готовности, посолите. Огурец и авокадо нарежьте кубиками. Зелень крупно порвите. В большой салатнице смешайте курицу, овощи, зелень и остывший хрустящий рис. В отдельной емкости смешайте все ингредиенты для заправки. Заправьте салат непосредственно перед подачей, чтобы рис не размок.

