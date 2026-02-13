В Алтайском крае закрыли на карантин детский реабилитационный центр

В Алтайском крае закрыли на карантин детский реабилитационный центр Детский реабилитационный центр «Радуга» закрыли из-за кишечной инфекции

В алтайском реабилитационном центре «Радуга» для детей с ограниченными возможностями приостановили заселение после госпитализации воспитанников с признаками кишечной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Противоэпидемические мероприятия начаты по решению руководителя учреждения.

По решению руководителя КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями „Радуга“» заезд детей приостановлен на период проведения противоэпидемических мероприятий, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве социальной защиты Алтайского края сообщили, что из реабилитационного центра «Радуга» в Первомайском районе госпитализированы 11 воспитанников с признаками острой вирусной кишечной инфекции. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту халатности, а дети, не имеющие симптомов заболевания, отправлены к родителям.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Воронежской области подтвердили заражение кишечной инфекцией троих воспитанников местного детского сада. Двое малышей госпитализированы, третий получает помощь амбулаторно.