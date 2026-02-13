Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:42

В Алтайском крае закрыли на карантин детский реабилитационный центр

Детский реабилитационный центр «Радуга» закрыли из-за кишечной инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В алтайском реабилитационном центре «Радуга» для детей с ограниченными возможностями приостановили заселение после госпитализации воспитанников с признаками кишечной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Противоэпидемические мероприятия начаты по решению руководителя учреждения.

По решению руководителя КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями „Радуга“» заезд детей приостановлен на период проведения противоэпидемических мероприятий, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве социальной защиты Алтайского края сообщили, что из реабилитационного центра «Радуга» в Первомайском районе госпитализированы 11 воспитанников с признаками острой вирусной кишечной инфекции. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту халатности, а дети, не имеющие симптомов заболевания, отправлены к родителям.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Воронежской области подтвердили заражение кишечной инфекцией троих воспитанников местного детского сада. Двое малышей госпитализированы, третий получает помощь амбулаторно.

Алтайский край
реабилитационные центры
дети
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Появились кадры, как московское метро уходит под воду
Американский хоккеист назвал Олимпиаду без участия россиян неполноценной
«Не имеют того эффекта»: министр спорта Крыма об Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.