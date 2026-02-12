Салат «Искушение» с курицей и гранатом: порадуйте себя и любимых на День святого Валентина

Порадуйте себя и любимых на День святого Валентина салатом «Искушение» с курицей и гранатом. Этот слоеный салат, выложенный в форме сердца, покоряет не только внешним видом, но и невероятным сочетанием вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного или обжаренного куриного филе, 2 крупные луковицы, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, 1 крупный гранат, майонез, соль, перец.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до золотисто-карамельного цвета, остудите. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Орехи порубите ножом. Гранат очистите от зерен. Последовательно выкладывайте на тарелке слои в форме сердца, слегка утрамбовывая и промазывая каждый (кроме орехов и граната) тонкой сеточкой майонеза: 1 — куриное филе, посолите, 2 — обжаренный лук, 3 — тертые яйца, 4 — тертый сыр. Верхний слой (сыр) густо смажьте майонезом. Обильно посыпьте салат измельченными орехами, а затем равномерно распределите зерна граната. Накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 4-6 часов.

