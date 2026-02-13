Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 12:34

«США ведут игру»: раскрыто, почему Украина не получит гарантии безопасности

Политолог Блохин: США лишь играют с Украиной словами о гарантиях безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты играют с Украиной, устанавливая условия о предоставлении гарантий безопасности, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, далеко не факт, что Вашингтон выполнит свои обещания.

Соединенные Штаты не хотят втягиваться в защиту Украины и в вероятность начала Третьей мировой войны с Россией из-за Украины. Гарантии безопасности для Вашингтона — это головная боль. Поэтому вполне возможно, что они играют, как кнутом и пряником. Если не хотите вести переговоры — не дадим, а если будете вести, то, возможно, предоставим. Если и предоставим, то только когда будет результат. А когда он будет, не факт, что и дадим. США ведут игру с Украиной, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что американцы не стремятся брать на себя какую-либо ответственность. По словам политолога, для любого государства дополнительные обязательства всегда являются бременем: как финансовым, так и политическим, и экономическим.

Ранее сообщалось, что администрация США обещает предоставить Украине гарантии безопасности при заключении мирного договора с Россией. По словам одного из американских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп активно использует вопрос гарантий как инструмент давления на украинского президента Владимира Зеленского.

США
Украина
Россия
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
