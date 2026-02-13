«США ведут игру»: раскрыто, почему Украина не получит гарантии безопасности Политолог Блохин: США лишь играют с Украиной словами о гарантиях безопасности

Соединенные Штаты играют с Украиной, устанавливая условия о предоставлении гарантий безопасности, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, далеко не факт, что Вашингтон выполнит свои обещания.

Соединенные Штаты не хотят втягиваться в защиту Украины и в вероятность начала Третьей мировой войны с Россией из-за Украины. Гарантии безопасности для Вашингтона — это головная боль. Поэтому вполне возможно, что они играют, как кнутом и пряником. Если не хотите вести переговоры — не дадим, а если будете вести, то, возможно, предоставим. Если и предоставим, то только когда будет результат. А когда он будет, не факт, что и дадим. США ведут игру с Украиной, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что американцы не стремятся брать на себя какую-либо ответственность. По словам политолога, для любого государства дополнительные обязательства всегда являются бременем: как финансовым, так и политическим, и экономическим.

Ранее сообщалось, что администрация США обещает предоставить Украине гарантии безопасности при заключении мирного договора с Россией. По словам одного из американских чиновников, глава Белого дома Дональд Трамп активно использует вопрос гарантий как инструмент давления на украинского президента Владимира Зеленского.