03 февраля 2026 в 17:28

Обалденный салат с жареными сосисками: идеально как в дополнение, так и вместо ужина

Фото: D-NEWS.ru
Готовим обалденный салат с жареными сосисками. Он идеален как в дополнение, так и вместо ужина, поскольку получается сытным. Это блюдо буквально за 15 минут превращает простые продукты в настоящий праздник вкуса.

Для приготовления понадобится: 5 сосисок, 2 свежих огурца, 2-3 помидора, 3 вареных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 3 ст. л. майонеза, 3 ст. л. сметаны, соль. Сосиски нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Обжарьте до золотистой корочки. Огурцы, помидоры и яйца нарежьте кубиками среднего размера. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: остывшие сосиски, овощи, яйца и кукурузу. В отдельной мисочке смешайте майонез и сметану до однородности — это будет заправка. Залейте салат заправкой, добавьте соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 5-10 минут, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить легкую версию салата с курицей и ананасами — с пекинской капустой и без капли майонеза.

