Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:52

Врач перечислила неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Врач Колесник: опухоль может быть причиной неприятного запаха изо рта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неприятный запах изо рта может быть симптомом опухоли, рассказала Lenta.ru кандидат медицинских наук доцент гастроэнтеролог Инга Колесник. Она отметила, что причинами запаха не всегда становятся проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как любой симптом, он требует анализа, а не мятной жвачки. Многие уверены, что запах изо рта связан с ЖКТ. На самом деле гастроэнтерологические причины встречаются реже чем в 10% случаев, — рассказала Колесник.

Врач подчеркнула, что в большинстве случаев причиной неприятного запаха становятся проблемы в полости рта — налет на языке, кариес, воспаленные десны, пародонтит, неочищенные протезы, остатки пищи между зубами. Она посоветовала в первую очередь обратиться к стоматологу, а потом и к другим профильным врачам.

Ранее микробиолог Примроуз Фристоун рассказала, что носки стоит стирать после каждой носки. Она добавила, что лучше выбирать те ткани, которые менее всего провоцируют потливость ног — хлопок или шерсть.

врачи
запахи
болезни
опухоли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл дату и место проведения нового раунда переговоров по Украине
Сийярто объяснил, зачем Зеленский устраивает энергоблокаду Венгрии
«Я виновата»: сестра Фриске разрыдалась из-за кошмарного инцидента
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.