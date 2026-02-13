Врач перечислила неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта может быть симптомом опухоли, рассказала Lenta.ru кандидат медицинских наук доцент гастроэнтеролог Инга Колесник. Она отметила, что причинами запаха не всегда становятся проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как любой симптом, он требует анализа, а не мятной жвачки. Многие уверены, что запах изо рта связан с ЖКТ. На самом деле гастроэнтерологические причины встречаются реже чем в 10% случаев, — рассказала Колесник.

Врач подчеркнула, что в большинстве случаев причиной неприятного запаха становятся проблемы в полости рта — налет на языке, кариес, воспаленные десны, пародонтит, неочищенные протезы, остатки пищи между зубами. Она посоветовала в первую очередь обратиться к стоматологу, а потом и к другим профильным врачам.

Ранее микробиолог Примроуз Фристоун рассказала, что носки стоит стирать после каждой носки. Она добавила, что лучше выбирать те ткани, которые менее всего провоцируют потливость ног — хлопок или шерсть.