Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:40

В Госдуме раскрыли происки Запада к выборам в России

Депутат Пискарев: Запад готовит провокаторов к выборам в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад готовит провокаторов к выборам в Госдуму, заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале. По его словам, планируется внедрить агентов влияния в представительные органы власти РФ.

Проведенный нами анализ показывает, что ведется активная работа над подготовкой провокаторов на выборах. Западники также будут пытаться внедрить своих агентов влияния в представительные органы власти, — написал Пискарев.

По его словам, на Западе существуют специальные онлайн-курсы для подготовки подобных агентов. Они структурированы как «факультеты»: один готовит лже-кандидатов для проникновения во власть, другой — лже-избирателей и наблюдателей, которых обучают методам провокаций на выборах и манипулирования процессом голосования.

Ранее сообщалось, что понятие «иностранный агент» у россиян чаще всего ассоциируется с предательством и действиями, направленными против страны. Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ, 28% участников ассоциировали данное понятие с терминами «предатель» и «враг». Еще 13% указали на «шпиона», «диверсанта» или «провокатора».

Госдума
Россия
агенты
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я виновата»: сестра Фриске разрыдалась из-за кошмарного инцидента
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.