В Госдуме раскрыли происки Запада к выборам в России Депутат Пискарев: Запад готовит провокаторов к выборам в Госдуму

Запад готовит провокаторов к выборам в Госдуму, заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале. По его словам, планируется внедрить агентов влияния в представительные органы власти РФ.

Проведенный нами анализ показывает, что ведется активная работа над подготовкой провокаторов на выборах. Западники также будут пытаться внедрить своих агентов влияния в представительные органы власти, — написал Пискарев.

По его словам, на Западе существуют специальные онлайн-курсы для подготовки подобных агентов. Они структурированы как «факультеты»: один готовит лже-кандидатов для проникновения во власть, другой — лже-избирателей и наблюдателей, которых обучают методам провокаций на выборах и манипулирования процессом голосования.

Ранее сообщалось, что понятие «иностранный агент» у россиян чаще всего ассоциируется с предательством и действиями, направленными против страны. Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ, 28% участников ассоциировали данное понятие с терминами «предатель» и «враг». Еще 13% указали на «шпиона», «диверсанта» или «провокатора».