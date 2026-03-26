Кофейное пирожное для похудения — печем мини-лепешки и собираем с творожным кремом

Выглядит как десерт из кофейни, а по составу — легкий и полезный вариант без лишнего сахара.

Это кофейное пирожное — находка для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от сладкого. Воздушные белковые лепешки с легким кофейным ароматом и нежный творожный крем создают идеальное сочетание: мягко, сливочно и при этом не тяжело. Отлично подходит к утреннему кофе или как перекус.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., творог мягкий — 190 г + 150 г для крема, сахарозаменитель — около 10 г (по вкусу), ванилин — 1 пакетик, крепкий черный кофе — 7–8 ч. л. + 7–8 ч. л. для крема, шоколад без сахара — 30 г.

Яйца разделяют на белки и желтки. Белки взбивают с половиной сахарозаменителя до устойчивых пиков. Желтки смешивают с частью творога, затем аккуратно соединяют с белками, чтобы масса осталась воздушной. Выкладывают небольшими лепешками на пергамент и выпекают при 180° около 15–20 минут до легкой румяности, затем полностью остужают.

Для крема оставшийся творог пробивают с сахарозаменителем, ванилином и кофе до гладкой текстуры. Лепешки промазывают кремом, складывают друг на друга, сверху и по бокам также покрывают кремом и посыпают тертым шоколадом.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.