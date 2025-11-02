Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 10:15

Кофе вместо удобрений: как кофейная гуща преобразит ваш сад и огород

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тысячи садоводов даже не догадываются, какой ценный ресурс ежедневно отправляют в мусор. Кофейная гуща — это не отходы, а натуральное удобрение и защитник растений в одном флаконе.

Богатая азотом, калием и магнием, она улучшает структуру почвы, стимулирует рост культур и отпугивает вредителей. Для подкормки гущу смешивают с землёй (1:10) или настаивают в воде (стакан на 10 л). Особенно любят кофейную добавку розы, гортензии и голубика, предпочитающие кислую среду.

Чтобы защитить растения от слизней и муравьев, достаточно сформировать вокруг них кольцо из гущи шириной 5–7 см. Для усиления эффекта можно добавить апельсиновую цедру. А если смешать сухую гущу с мелкими семенами (моркови, редиса), это улучшит их распределение при посеве и защитит всходы.

В компосте гуща ускоряет разложение органики (не более 20% от объёма), а замороженные кубики удобно использовать при весенней высадке рассады. Регулярное применение гущи делает почву рыхлой и воздухопроницаемой, снижая потребность в минеральных удобрениях.

Ранее сообщалось, что чеснок — один из тех овощей, которые хочется сохранить свежими до самой весны, ведь он не только придает блюдам аромат, но и защищает от простуд. Однако даже аккуратно высушенные головки к середине зимы часто начинают портиться. Вот какая ошибка лишает чеснок долговечности и как этого избежать.

советы
кофе
огороды
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.