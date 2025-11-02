Кофе вместо удобрений: как кофейная гуща преобразит ваш сад и огород

Тысячи садоводов даже не догадываются, какой ценный ресурс ежедневно отправляют в мусор. Кофейная гуща — это не отходы, а натуральное удобрение и защитник растений в одном флаконе.

Богатая азотом, калием и магнием, она улучшает структуру почвы, стимулирует рост культур и отпугивает вредителей. Для подкормки гущу смешивают с землёй (1:10) или настаивают в воде (стакан на 10 л). Особенно любят кофейную добавку розы, гортензии и голубика, предпочитающие кислую среду.

Чтобы защитить растения от слизней и муравьев, достаточно сформировать вокруг них кольцо из гущи шириной 5–7 см. Для усиления эффекта можно добавить апельсиновую цедру. А если смешать сухую гущу с мелкими семенами (моркови, редиса), это улучшит их распределение при посеве и защитит всходы.

В компосте гуща ускоряет разложение органики (не более 20% от объёма), а замороженные кубики удобно использовать при весенней высадке рассады. Регулярное применение гущи делает почву рыхлой и воздухопроницаемой, снижая потребность в минеральных удобрениях.

