Кофе и туалетная бумага выручают летом: простой домашний способ быстро прогоняет мух и комаров

Летом мухи, комары и мошки легко превращают дом в настоящее испытание. Но избавиться от назойливых насекомых можно без агрессивной химии — достаточно воспользоваться простыми средствами, которые уже есть под рукой.

Для комаров смешайте по столовой ложке молотого кофе и зубной пасты, нанесите смесь на скрученный жгут из туалетной бумаги и осторожно подожгите его, чтобы бумага тлела. Кофейный дым помогает отпугнуть насекомых. Мухи не любят запах лаврового листа с несколькими каплями эфирного масла эвкалипта, а против мошек отлично работает ловушка из яблочного уксуса с каплей средства для мытья посуды. Не забывайте вовремя выносить мусор и хранить фрукты в закрытой посуде.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, что в доме стало заметно спокойнее. Для лучшего результата установите на окна москитные сетки — тогда насекомых будет гораздо меньше.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.