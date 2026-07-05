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05 июля 2026 в 15:00

Кофе и туалетная бумага выручают летом: простой домашний способ быстро прогоняет мух и комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом мухи, комары и мошки легко превращают дом в настоящее испытание. Но избавиться от назойливых насекомых можно без агрессивной химии — достаточно воспользоваться простыми средствами, которые уже есть под рукой.

Для комаров смешайте по столовой ложке молотого кофе и зубной пасты, нанесите смесь на скрученный жгут из туалетной бумаги и осторожно подожгите его, чтобы бумага тлела. Кофейный дым помогает отпугнуть насекомых. Мухи не любят запах лаврового листа с несколькими каплями эфирного масла эвкалипта, а против мошек отлично работает ловушка из яблочного уксуса с каплей средства для мытья посуды. Не забывайте вовремя выносить мусор и хранить фрукты в закрытой посуде.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, что в доме стало заметно спокойнее. Для лучшего результата установите на окна москитные сетки — тогда насекомых будет гораздо меньше.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.

Проверено редакцией
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