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17 июня 2026 в 09:00

Соседи удивились урожаю: эти дачные хитрости прогоняют морковную муху без ядов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Морковная муха способна испортить весь урожай еще на ранних всходах. Многие дачники не хотят использовать химию, поэтому все чаще выбирают простые и безопасные способы защиты грядок.

Главное правило — не привлекать вредителя запахом ботвы. После прореживания сразу убирайте вырванную морковь с участка и не оставляйте ее в компосте. Лучше работать с грядками днем, когда муха менее активна. Вечером и ранним утром ботву лишний раз лучше не трогать.

После прореживания полезно подсыпать под растения компост, торф или перегной. Поздние поливы тоже стоит исключить — вредитель любит влажную почву.

Для отпугивания морковной мухи грядки посыпают острым перцем или поливают водой с небольшим количеством дегтя. Некоторые дачники раскладывают между рядами полоски бумаги с мазью Вишневского — резкий запах перебивает аромат моркови и мешает насекомым откладывать яйца.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что морковь стала меньше портиться и лучше храниться зимой. Она советует дополнительно рыхлить междурядья после дождей — так почва быстрее просыхает и становится менее привлекательной для вредителей.

Весенняя посадка роз — ответственное дело, но если знать несколько простых и понятных приемов, результат гарантированно порадует, а королева цветов приживется с вероятностью 99%.

Проверено редакцией
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