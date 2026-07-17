Забудьте про водянистую зелень из морозилки: простой способ сохраняет вкус до зимы

Забудьте про водянистую зелень из морозилки: простой способ сохраняет вкус до зимы

Если хочется наслаждаться ароматом свежей зелени даже зимой, попробуйте заменить обычную заморозку на более удачный способ. Небольшое количество растительного масла помогает сохранить насыщенный вкус и запах.

Возьмите 100 г любой зелени, удалите грубые стебли, промойте и обсушите в течение 2–3 часов. Измельчите в блендере с 2–3 ст. л. растительного масла и щепоткой соли. Готовую пасту разложите по небольшим формочкам и отправьте в морозильник. После застывания переложите кубики в герметичный контейнер. Они отлично подходят для супов, рагу, соусов и горячих блюд.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько удобно использовать готовые порции. Если любите яркий вкус, смешивайте сразу несколько видов зелени в одной заготовке.

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