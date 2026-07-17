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17 июля 2026 в 16:40

Забудьте про водянистую зелень из морозилки: простой способ сохраняет вкус до зимы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если хочется наслаждаться ароматом свежей зелени даже зимой, попробуйте заменить обычную заморозку на более удачный способ. Небольшое количество растительного масла помогает сохранить насыщенный вкус и запах.

Возьмите 100 г любой зелени, удалите грубые стебли, промойте и обсушите в течение 2–3 часов. Измельчите в блендере с 2–3 ст. л. растительного масла и щепоткой соли. Готовую пасту разложите по небольшим формочкам и отправьте в морозильник. После застывания переложите кубики в герметичный контейнер. Они отлично подходят для супов, рагу, соусов и горячих блюд.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько удобно использовать готовые порции. Если любите яркий вкус, смешивайте сразу несколько видов зелени в одной заготовке.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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