18 сентября 2025 в 15:52

Клюквенный морс с пряностями: согревающий напиток, который спасет от простуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согревающий клюквенный морс с пряностями — это идеальный напиток для холодного времени года, который сочетает в себе пользу и неповторимый аромат. Яркий вкус клюквы гармонично дополняется теплыми нотками корицы, гвоздики и имбиря, создавая по-настоящему уютный напиток. Такой морс не только согревает, но и укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов.

Для приготовления необходимо растолочь 500 г свежей или замороженной клюквы с 100 г сахара, добавить 2 литра воды и довести до кипения. Добавить пряности: палочку корицы, 3-4 звездочки бадьяна, 3-4 бутона гвоздики и небольшой кусочек имбиря. Проварить на медленном огне 5–7 минут, затем настоять под крышкой не менее 30 минут. Готовый напиток процедить через сито или марлю, при необходимости добавить мед по вкусу. Подавать морс можно как горячим, так и охлажденным. Клюква содержит природные антисептики и витамин С, что делает напиток особенно полезным в сезон простуд. Пряности не только добавляют аромат, но и обладают согревающими свойствами, улучшают кровообращение и пищеварение. Такой морс станет прекрасной альтернативой чаю и кофе в холодные вечера.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
