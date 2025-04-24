Клюквенный чай как в ресторане! Из 1 заготовки горячий и холодный вариант

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Клюквенный чай как в ресторане! Из 1 заготовки и горячий, и холодный вариант. Этот напиток готовится моментально — просто залейте ингредиенты кипятком или минеральной водой! Идеален для тех, кто хочет витаминный, красивый напиток без хлопот.

Ингредиенты

300 г свежей/замороженной клюквы

1 ч. л. чёрного чая

2 апельсина

2 палочки корицы

2 звездочка бадьяна

5 ст. л. мёда (по желанию)

300 мл кипятка или минеральной воды

Приготовление

1. В чашу блендера положите клюкву, кусочки апельсина и измельчите. Добавьте мед, специи и перемешайте.

2. В чашку положите 2 чайные ложки смеси и пакетик чая, залейте кипятком (90–95 °C). Настаивайте 5–7 минут.

3. Для холодного напитка — залейте 2 кубика минеральной газированной водой.

Данную смесь можно заморозить. Разложите все в формочки для льда и отправьте в морозилку. Готовый кубик используйте вместо заварки — просто залейте горячей водой!

Подавайте с долькой апельсина и мятой или с имбирём для согревающего эффекта.

Ранее мы делились рецептом облепихового чая как в ресторане. Заготовки в морозилку.