Клюквенный чай как в ресторане! Из 1 заготовки и горячий, и холодный вариант. Этот напиток готовится моментально — просто залейте ингредиенты кипятком или минеральной водой! Идеален для тех, кто хочет витаминный, красивый напиток без хлопот.
Ингредиенты
- 300 г свежей/замороженной клюквы
- 1 ч. л. чёрного чая
- 2 апельсина
- 2 палочки корицы
- 2 звездочка бадьяна
- 5 ст. л. мёда (по желанию)
- 300 мл кипятка или минеральной воды
Приготовление
1. В чашу блендера положите клюкву, кусочки апельсина и измельчите. Добавьте мед, специи и перемешайте.
2. В чашку положите 2 чайные ложки смеси и пакетик чая, залейте кипятком (90–95 °C). Настаивайте 5–7 минут.
3. Для холодного напитка — залейте 2 кубика минеральной газированной водой.
Данную смесь можно заморозить. Разложите все в формочки для льда и отправьте в морозилку. Готовый кубик используйте вместо заварки — просто залейте горячей водой!
Подавайте с долькой апельсина и мятой или с имбирём для согревающего эффекта.
Ранее мы делились рецептом облепихового чая как в ресторане. Заготовки в морозилку.