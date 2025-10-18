Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:56

Клюква и цитрус дарят наслаждение: это печенье — топ моей личной поваренной книги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю это печенье постоянно, потому что его цитрусовый аромат и приятная кислинка стали для меня символом домашнего уюта. Мне нравится, как простое тесто с холодным маслом превращается в рассыпчатое лакомство с ярким вкусом. Особенно выручает, когда хочется быстро испечь что-то вкусное к приходу гостей или для семейного вечера.

Готовлю я так: в чашу блендера кладу 375 граммов муки, 150 граммов сахара и 225 граммов холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Пробиваю до состояния мелкой крошки. Отдельно измельчаю 75 граммов сушеной клюквы с парой ложек сахара в пасту. Соединяю мучную крошку, клюквенную пасту и цедру одного апельсина. Добавляю один желток и замешиваю тесто, при необходимости подливая немного холодной воды. Формирую две колбаски, заворачиваю в пленку и на 20 минут отправляю в морозилку. Нарезаю кружочки толщиной около сантиметра и выпекаю при 180 градусах 12–15 минут до золотистого краешка. Аромат апельсина и клюквы наполняет всю кухню!

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

