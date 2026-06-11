Клубничный тартар с сыром — приготовил и обалдел, насколько это вкусно

Клубничный тартар с сыром — приготовил и обалдел, насколько это вкусно

Кто сказал, что тартар — это только мясо? Я нашел идеальный летний вариант: клубника и обжаренный сыр. Готовится за 10 минут, съедается еще быстрее.

Ингредиенты

Клубника — 80 г, сыр — 120 г, томаты — 40 г, перец чили — по вкусу, лук — 1 г, лук красный — 3 г, масло оливковое — 10 г, листья салата — 7 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я нарезаю мелким кубиком клубнику, томаты, оба вида лука и перчик чили. Смешиваю все в миске, заправляю оливковым маслом, солю и перчу — это и есть мой тартар.

Тем временем обжариваю сыр на сухой сковороде до красивой золотистой корочки. Выкладываю сыр на тарелку, сверху — аккуратно горку тартара и свежие листья салата.

Главное — собирай прямо перед подачей, иначе клубника даст сок и все поплывет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я сам обалдел, насколько это вкусно! Клубника не дала сока, сыр остался тягучим внутри и хрустящим снаружи. Гости подумали, что я шеф, а я просто нарезал ягоды и обжарил сыр на сковороде. Совет: подавайте на больших тарелках, чтобы каждый мог смешивать кусочки сам.