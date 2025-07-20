Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 14:48

Клубничный ПП-рулет за 20 минут: без муки и сахара — можно есть тоннами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клубничный рулет «Минутка» — легкий десерт, который понравится и сладкоежкам, и сторонникам ПП. Без муки и масла, всего за 20 минут получается сочный и ароматный рулет с нежной текстурой. Идеален для завтрака, перекуса или десерта без чувства вины.

Ингредиенты:

  • творог зернистый — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахарозаменитель — по вкусу;
  • йогурт греческий — 150 г;
  • клубника свежая — 100 г.

Приготовление:

  1. Творог размять вилкой, добавить яйцо и сахарозаменитель.
  2. Взбить до однородной массы.
  3. Выложить на пергамент и разровнять в прямоугольник.
  4. Выпекать при 200 °C около 15–20 минут.
  5. Для начинки нарезать клубнику, смешать с йогуртом и подсластителем.
  6. Готовую основу остудить, аккуратно отделить от бумаги.
  7. Распределить начинку, свернуть в рулет.
  8. Убрать в холодильник на час.
  9. Перед подачей нарезать и украсить ягодами.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
рецепты
клубника
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года
В Израиле сообщили о болезни Нетаньяху
Появились новые данные о состоянии искалеченной в Дубае модели
Атаки на Москву, коллапс с поездами в Ростове: как ВСУ атакуют РФ 20 июля
«Возвысил Россию»: Карлсон описал проделанную Путиным работу
Друг по переписке убедил челябинца сломать мемориал в Аше
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченского военного за драку с бойцом ММА
Кулинарное шоу Меган Маркл и сериал принца Гарри провалились на Netflix
Производитель дронов-камикадзе «Герань» привел статистику их выпуска
Стало известно, когда Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России
Одного из создателей игр про Лару Крофт посадили в тюрьму
Коц назвал возможную цель российских войск после Белой Горы
Юрист раскрыл источник миллиардных доходов Высоцкой
Самойлова завела нового питомца по кличке Педро
Роспотребнадзор сделал заявление по вспышке лихорадки чикунгунья
FPV-дрон отправил американский БТР на свалку бронетехники
Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео
Сильнейший ураган в Гонконге попал на видео
Как в СССР! Пирожное «Березка»: песочное лакомство с масляным кремом
Туристический паром с сотнями пассажиров загорелся на ходу
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.