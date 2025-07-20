Клубничный ПП-рулет за 20 минут: без муки и сахара — можно есть тоннами

Клубничный ПП-рулет за 20 минут: без муки и сахара — можно есть тоннами

Клубничный рулет «Минутка» — легкий десерт, который понравится и сладкоежкам, и сторонникам ПП. Без муки и масла, всего за 20 минут получается сочный и ароматный рулет с нежной текстурой. Идеален для завтрака, перекуса или десерта без чувства вины.

Ингредиенты:

творог зернистый — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сахарозаменитель — по вкусу;

йогурт греческий — 150 г;

клубника свежая — 100 г.

Приготовление:

Творог размять вилкой, добавить яйцо и сахарозаменитель. Взбить до однородной массы. Выложить на пергамент и разровнять в прямоугольник. Выпекать при 200 °C около 15–20 минут. Для начинки нарезать клубнику, смешать с йогуртом и подсластителем. Готовую основу остудить, аккуратно отделить от бумаги. Распределить начинку, свернуть в рулет. Убрать в холодильник на час. Перед подачей нарезать и украсить ягодами.

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