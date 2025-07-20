Клубничный ПП-рулет за 20 минут: без муки и сахара — можно есть тоннами

Клубничный рулет «Минутка» — легкий десерт, который понравится и сладкоежкам, и сторонникам ПП. Без муки и масла, всего за 20 минут получается сочный и ароматный рулет с нежной текстурой. Идеален для завтрака, перекуса или десерта без чувства вины.
Ингредиенты:
- творог зернистый — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахарозаменитель — по вкусу;
- йогурт греческий — 150 г;
- клубника свежая — 100 г.
Приготовление:
- Творог размять вилкой, добавить яйцо и сахарозаменитель.
- Взбить до однородной массы.
- Выложить на пергамент и разровнять в прямоугольник.
- Выпекать при 200 °C около 15–20 минут.
- Для начинки нарезать клубнику, смешать с йогуртом и подсластителем.
- Готовую основу остудить, аккуратно отделить от бумаги.
- Распределить начинку, свернуть в рулет.
- Убрать в холодильник на час.
- Перед подачей нарезать и украсить ягодами.
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