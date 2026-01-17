Атака США на Венесуэлу
Классика домашних запеканок — готовлю по бабушкиному рецепту с нежной картошечкой: вкуснота за копейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рецепт — отличный повод для ностальгии и творчества. В фарш можно добавить грибы или рис, в пюре вмешать обжаренный лук или зелень, а для корочки использовать разные сорта сыра. Каждая семья может создать свою версию.

Для мясного слоя 1 луковицу и 1 морковь мелко нарезаю, обжариваю на растительном масле до мягкости. Добавляю 500 г мясного фарша, разбиваю комки и обжариваю до изменения цвета. Вливаю 2 ст. л. томатной пасты, разведенной в 100 мл воды или бульона. Солю, перчу, тушу на медленном огне 10 минут, затем остужаю. Для картофельного слоя 1 кг картофеля очищаю, отвариваю до готовности, сливаю воду. Разминаю в пюре, добавляя 100 мл теплого молока и 50 г сливочного масла. Остужаю полностью, затем вмешиваю 1 яйцо. Смазываю форму для запекания маслом. Выкладываю ровным слоем остывший мясной фарш. Сверху аккуратно распределяю картофельное пюре, разравнивая ложкой или вилкой. Для заливки смешиваю 150 г сметаны и 50 г тертого твердого сыра. Этой смесью смазываю всю поверхность пюре. Ставлю форму в разогретую до 200°C духовку на 25-30 минут, пока верх не покроется равномерной золотистой корочкой. Даю запеканке остыть в форме 15-20 минут, затем нарезаю на порции и подаю.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

