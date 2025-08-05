Классическая овощная солянка на зиму! Идеально сохраняет летние вкусы

Классическая овощная солянка на зиму! Ароматная, в меру острая и пикантная солянка из свежих овощей станет отличной заготовкой для зимних обедов. Это традиционный рецепт, который сохраняет летние вкусы и прекрасно сочетается с мясными блюдами или как самостоятельная закуска.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1,5 кг

Помидоры — 1,5 кг

Огурцы — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг

Морковь — 1 кг

Перец болгарский — 0,5 кг

Масло растительное — 100 мл

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 1 стакан (200 г)

Соль — 2 ст. ложки

Лавровый лист, перец-горошек — по вкусу

Приготовление

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте полосками. Огурцы и помидоры порежьте кубиками, лук — полукольцами. Все овощи переложите в большую кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль и специи. Тщательно перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Варите около часа, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, а капуста — полупрозрачной. Горячую солянку разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

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