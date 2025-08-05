Классическая овощная солянка на зиму! Идеально сохраняет летние вкусы

Классическая овощная солянка на зиму! Ароматная, в меру острая и пикантная солянка из свежих овощей станет отличной заготовкой для зимних обедов. Это традиционный рецепт, который сохраняет летние вкусы и прекрасно сочетается с мясными блюдами или как самостоятельная закуска.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1,5 кг
- Помидоры — 1,5 кг
- Огурцы — 1 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Перец болгарский — 0,5 кг
- Масло растительное — 100 мл
- Уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 1 стакан (200 г)
- Соль — 2 ст. ложки
- Лавровый лист, перец-горошек — по вкусу
Приготовление
- Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте полосками. Огурцы и помидоры порежьте кубиками, лук — полукольцами. Все овощи переложите в большую кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль и специи. Тщательно перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.
- Варите около часа, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, а капуста — полупрозрачной. Горячую солянку разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.
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