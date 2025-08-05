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05 августа 2025 в 12:30

Классическая овощная солянка на зиму! Идеально сохраняет летние вкусы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классическая овощная солянка на зиму! Ароматная, в меру острая и пикантная солянка из свежих овощей станет отличной заготовкой для зимних обедов. Это традиционный рецепт, который сохраняет летние вкусы и прекрасно сочетается с мясными блюдами или как самостоятельная закуска.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1,5 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Огурцы — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Перец болгарский — 0,5 кг
  • Масло растительное — 100 мл
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Сахар — 1 стакан (200 г)
  • Соль — 2 ст. ложки
  • Лавровый лист, перец-горошек — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте полосками. Огурцы и помидоры порежьте кубиками, лук — полукольцами. Все овощи переложите в большую кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль и специи. Тщательно перемешайте и доведите до кипения на среднем огне.
  2. Варите около часа, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, а капуста — полупрозрачной. Горячую солянку разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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