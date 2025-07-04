Киш лорен с секретом: курочка с грибами под сливочным «одеялом»

Когда хочется чего-то изысканного, но простого в приготовлении, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он одинаково хорош и на семейный обед, и для встречи гостей.
Ароматная курочка, нежные грибы и сливочная заливка создают идеальную гармонию вкусов. А румяная корочка из теста делает это блюдо по-настоящему праздничным!
Ингредиенты
Для теста:
- маргарин — 125 г;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 3 ст. л.;
- мука — 250 г;
- соль — 1/3 ч. л.
Для начинки:
- куриное филе — 330 г;
- шампиньоны — 250 г;
- лук — 180 г;
- помидоры черри — 14 шт.
Для заливки:
- твердый сыр — 150 г;
- сливки 33% — 300 мл.
Быстро замешиваем тесто из маргарина, яйца и муки, отправляем в холодильник на полчаса. Тем временем обжариваем лук с грибами, отвариваем и нарезаем курицу. В форму выкладываем охлажденное тесто, формируя бортики. Наполняем грибной начинкой с курицей, украшаем половинками черри. Заливаем смесью сливок с тертым сыром и выпекаем 40 минут при 180°C. Получается невероятно нежный и сытный пирог, который исчезает со стола мгновенно!
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