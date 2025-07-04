Киш лорен с секретом: курочка с грибами под сливочным «одеялом»

Киш лорен с секретом: курочка с грибами под сливочным «одеялом»

Когда хочется чего-то изысканного, но простого в приготовлении, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он одинаково хорош и на семейный обед, и для встречи гостей.

Ароматная курочка, нежные грибы и сливочная заливка создают идеальную гармонию вкусов. А румяная корочка из теста делает это блюдо по-настоящему праздничным!

Ингредиенты

Для теста:

маргарин — 125 г;

яйцо — 1 шт.;

вода — 3 ст. л.;

мука — 250 г;

соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

куриное филе — 330 г;

шампиньоны — 250 г;

лук — 180 г;

помидоры черри — 14 шт.

Для заливки:

твердый сыр — 150 г;

сливки 33% — 300 мл.

Быстро замешиваем тесто из маргарина, яйца и муки, отправляем в холодильник на полчаса. Тем временем обжариваем лук с грибами, отвариваем и нарезаем курицу. В форму выкладываем охлажденное тесто, формируя бортики. Наполняем грибной начинкой с курицей, украшаем половинками черри. Заливаем смесью сливок с тертым сыром и выпекаем 40 минут при 180°C. Получается невероятно нежный и сытный пирог, который исчезает со стола мгновенно!

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