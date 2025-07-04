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04 июля 2025 в 07:17

Киш лорен с секретом: курочка с грибами под сливочным «одеялом»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то изысканного, но простого в приготовлении, этот пирог становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он одинаково хорош и на семейный обед, и для встречи гостей.

Ароматная курочка, нежные грибы и сливочная заливка создают идеальную гармонию вкусов. А румяная корочка из теста делает это блюдо по-настоящему праздничным!

Ингредиенты

Для теста:

  • маргарин — 125 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 3 ст. л.;
  • мука — 250 г;
  • соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • куриное филе — 330 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук — 180 г;
  • помидоры черри — 14 шт.

Для заливки:

  • твердый сыр — 150 г;
  • сливки 33% — 300 мл.

Быстро замешиваем тесто из маргарина, яйца и муки, отправляем в холодильник на полчаса. Тем временем обжариваем лук с грибами, отвариваем и нарезаем курицу. В форму выкладываем охлажденное тесто, формируя бортики. Наполняем грибной начинкой с курицей, украшаем половинками черри. Заливаем смесью сливок с тертым сыром и выпекаем 40 минут при 180°C. Получается невероятно нежный и сытный пирог, который исчезает со стола мгновенно!

Мечтаете о волшебном десерте, который удивит и детей, и взрослых? Эти шоколадные бомбочки с воздушными маршмеллоу внутри — настоящее кулинарное чудо. Они идеально подойдут для уютных семейных вечеров и станут изюминкой любого чаепития.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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