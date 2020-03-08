Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук решил необычным способом поздравить россиянок с Международным женским днём. Молодой человек с голым торсом зачитал стихотворение, сидя при этом на лошади.
После этого он слез с коня, надел рубашку и подарил своей возлюбленной букет роз. В ролике были использованы песни Lose Control исполнителей Meduza, Becky Hill, Goodboys.
Как ранее писал NEWS.ru, Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки». Администрация паблика «Борщ» в этом посте, кроме всего прочего, сообщила, что Валенчук является сыном депутата Госдумы Олега Валенчука. В ответ на это молодой человек написал заявление в полицию и заявил, что он выступает против оскорбления чести и достоинства личности.
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