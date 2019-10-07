Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рауля Арашукова, занимавшего должность советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», уволили с данного поста за прогул, а также за то, что он не попытался предотвратить конфликт интересов, рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза» Вадим Густов.

По его словам, «трудовые отношения» с Арашуковым-старшим прекращены в начале 2019-го. Я его (Рауля Арашукова. — News.ru ) не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам...