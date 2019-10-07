Экс-руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский занял должность исполнительного директора медиагруппы «Россия Сегодня».
Такую информацию озвучил источник, близкий к руководству информагентства. В свою очередь пресс-служба «России Сегодня» подтвердили его слова, передают «
Ранее News.ru писал, что Вышинский 3 октября пообщался с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день он поделился подробностями беседы.
Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдали Киеву, вошли 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.
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