https://static.news.ru/photo/af06484c-e6a7-11e9-b02a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист Кирилл Вышинский 3 октября пообщался с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день он поделился подробностями беседы.

По словам Вышинского, разговор состоялся после заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Журналист отмечает, что в первую очередь он выразил благодарность главе государства.

Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за всё, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе. Я поблагодарил Владимира Владимировича за очень удачный, на мой взгляд, выбор уполномоченного по правам человека — Татьяну Москалькову, — цитирует Вышинского РИА Новости.

Журналист уточняет, что в ответ президент спросил его о планах на будущее и справился о том, насколько комфортно ему в России.

Как писал News.ru, ранее Вышинский заявил, что президент Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, не счёл нужным лично встретить прибывших в РФ участников обмена заключёнными, поскольку это якобы выглядело как пиар, который в данном случае неуместен.

Он также отметил, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы. Он признался, что уже вынашивает новые идеи и проекты.

Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдали Киеву, вошли 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.