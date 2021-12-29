Кинолог рассказал, как защитить собак во время салюта

Во время салюта собаку нужно держать на поводке или рулетке для её безопасности, рассказал «Радио 1» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. При этом маленькую собаку он посоветовал вообще взять на руки, а лучше всего — не гулять там, где запускают фейерверки.

Дома животное тоже испытывает стресс от салюта, и представители некоторых пород могут даже погибнуть — бульдоги, например, пекинесы, мопсы. Особенно если они не очень социализированы. Поэтому если вы уходите пускать салюты, животному лучше оставить включённый свет и, например, радио на средней громкости. Оно отвлечёт животное. Но свет — это защита номер один, — сказал Уражевский.

Он добавил, что специальные лекарства-релаксанты можно давать питомцу лишь по рекомендации врача.

Ранее кинолог Наталья Волдинер рекомендовала подкармливать бродячих собак дальше от людных мест, чтобы не пострадали ни прохожие, ни животные. По её словам, если давать животным еду в людных местах, они могут напасть, думая, что люди хотят её отобрать.

Также стало известно, что в Якутске рядом с ипподромом найдено растерзанное тело 53-летней женщины. По предварительным данным, она стала жертвой стаи бродячих собак, ранее нападавших на людей в том же районе.