Киев бросил в бой две бригады в Запорожье: как ВСУ атакуют РФ 11 июля Подразделения ВСУ усилены танками и бронетехникой

Фото: МО Украины

Две механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке танков и артиллерии возобновили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Украинские войска продолжают обстреливать Белгородскую область и ведут огонь по ДНР с 00:55 мск из 155-мм орудий. Как украинская армия атакует российские регионы 11 июля — в материале NEWS.ru.

ВСУ всю ночь на 11 июля обстреливали Донецк

ВСУ несколько раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночь на 11 июля, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации СЦКК, украинские военные ведут огонь по ДНР с 00:55. В организации подчеркнули, что атакам подверглись Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также ряд населенных пунктов региона:

00:55 — с направления Максимильяновки по Петровскому району Донецка выпустили пять 155-мм снарядов.

01:00, 04:15, 07:00 — с направления Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка выпустили 15 155-мм снарядов.

04:45 — с направления Ласточкино по Макеевке (Червоногвардейский район) выпустили три 155-мм снаряда.

04:55, 09:15 — с направления Орловки по Киевскому району Донецка выпустили 11 155-мм снарядов.

09:20 — с направления Орловки по Макеевке (Червоногвардейский район) выпустили четыре 155-мм снаряда.

Белгородскую область обстреляли неизвестными снарядами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за 10 июля. По его словам, по селу Журавлевка (Белгородский район) выпущено три артиллерийских снаряда. Кроме того, БПЛА ВСУ сбросил одно взрывное устройство на трактор, в результате чего сельскохозяйственная машина сгорела, пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Гладков подчеркнул, что минометному обстрелу подверглись окраины сел Богун-Городок и Казачье-Рудческое в Борисовском районе: в каждом населенном пункте зафиксировали по пять прилетов, обошлось без последствий. Глава региона добавил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново выпустили 16 артиллерийских снарядов, по селу Долгому — 18 единиц боеприпасов неустановленного образца, пострадавших и разрушений нет.

«В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка — зафиксировано три прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов, по селу Середа — четыре минометных снаряда, по хутору Марьино — два. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

ФСБ задержала подозреваемого в финансировании ВСУ в Пермском крае

«ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина РФ, уроженца Пермского края, причастного к госизмене — его подозревают в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — говорится на сайте ФСБ. По информации ведомства, фигурантом является сотрудник одного из коммерческих банков РФ.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации», — добавили в ФСБ РФ.

В ФСБ РФ подчеркнули, что в отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК РФ.

ВСУ пошли в атаку в Запорожской области перед саммитом НАТО

ВСУ возобновили наступление в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Активизацию украинской армии он связал с проведением саммита НАТО. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

«ВСУ пошли в наступление на Ореховском направлении», — подчеркнул Рогов.

По его словам, киевское командование бросило в бой подразделения 47-й и 65-й бригад, усиленные артиллерийскими орудиями, американскими бронемашинами M2 Bradley, немецкими танками Leopard и другой техникой западного производства.

Как подчеркнул Рогов, несмотря на все усилия, противник не смог добиться каких-либо успехов в Запорожской области. Хотя под оперативным контролем ВСУ остаются несколько небольших поселков у Времевского выступа, закрепиться здесь им не удалось. Учитывая интенсивность боев, в любой момент украинские войска могут оставить эти позиции.



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