ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:00

Кидаю это в лунку при посадке картофеля — клубни растут огромными без лишней химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие дачники мечтают собрать крупный и ровный картофель, но часто урожай получается скромным даже после дорогих подкормок. На самом деле хороший результат можно получить без лишних трат. Все решает простое средство, которое давно используют опытные огородники.

Речь идет об обычной древесной золе. Именно ее многие кладут в лунку перед посадкой картофеля. Зола насыщает почву калием и фосфором, помогает клубням быстрее развиваться и делает будущий урожай заметно крупнее. Дополнительно она отпугивает проволочника, который плохо переносит щелочную среду.

На одну лунку обычно хватает одной горсти золы. Для тяжелой глинистой почвы ее используют в чистом виде, а для песчаной лучше смешать с компостом или перепревшим навозом. Некоторые дачники добавляют еще и ложку измельченной яичной скорлупы — это помогает укрепить кожуру картофеля и снижает риск болезней. После посадки землю желательно слегка полить, чтобы полезные вещества быстрее начали работать.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что картофель вырос крупнее и почти не пострадал от вредителей. Она также советует не использовать одновременно золу и азотные удобрения — вместе они работают намного хуже.

Ранее сообщалось, что муравьи сами по себе не страшны, но именно они разносят тлю и превращают ухоженный участок в проблему. Покупная химия работает быстро, но не всем подходит.

Проверено редакцией
Общество
советы
картофель
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.