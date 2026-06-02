Кидаю это в лунку при посадке картофеля — клубни растут огромными без лишней химии

Многие дачники мечтают собрать крупный и ровный картофель, но часто урожай получается скромным даже после дорогих подкормок. На самом деле хороший результат можно получить без лишних трат. Все решает простое средство, которое давно используют опытные огородники.

Речь идет об обычной древесной золе. Именно ее многие кладут в лунку перед посадкой картофеля. Зола насыщает почву калием и фосфором, помогает клубням быстрее развиваться и делает будущий урожай заметно крупнее. Дополнительно она отпугивает проволочника, который плохо переносит щелочную среду.

На одну лунку обычно хватает одной горсти золы. Для тяжелой глинистой почвы ее используют в чистом виде, а для песчаной лучше смешать с компостом или перепревшим навозом. Некоторые дачники добавляют еще и ложку измельченной яичной скорлупы — это помогает укрепить кожуру картофеля и снижает риск болезней. После посадки землю желательно слегка полить, чтобы полезные вещества быстрее начали работать.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что картофель вырос крупнее и почти не пострадал от вредителей. Она также советует не использовать одновременно золу и азотные удобрения — вместе они работают намного хуже.

