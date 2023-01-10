Киберэксперт предупредил об опасности оформления электронного полиса ОМС Киберэксперт Вакулин предупредил, что электронный полис ОМС может использоваться мошенниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оформление электронного полиса ОМС через портал «Госуслуг» представляет опасность для россиян, так как может быть использован мошенниками, рассказал РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин. По его словам, полученная благодаря полису секретная информация может использоваться во время разговора злоумышленника с жертвой, чтобы с помощью социальной инженерии заставить его сделать нужные ему действия. Помимо того, информация из полиса ОМС может быть использована для рассылки рекламных сообщений.

Это очень популярная информация для мошенников, поскольку любой секретной информацией можно хорошо апеллировать в разговоре, а это, используя навыки социальной инженерии, заставляет сделать жертву какие-то определенные действия, — уточнил Вакулин.

Киберэксперт пояснил, что любое удобство подразумевает некоторую степень опасности, поэтому делать или не делать электронный полис ОМС должен решать каждый конкретный человек.

Минцифры ранее сообщило, что у россиян появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на «Госуслугах». Для этого гражданам нужно иметь действующую учетную запись на портале. Для оформления полиса на детей потребуется их свидетельство о рождении. В ведомстве уточнили, что все данные о полисе будут храниться в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Там же можно будет изменить страховую компанию, регион страхования, а также приостановить и возобновить действие полиса.