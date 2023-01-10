Осужденный ученый попросил Путина о помиловании для помощи СВО «Коммерсант»: осужденный на 15 лет ученый Анисимов попросил Путина помиловать его для помощи СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденный на 15 лет и 9 месяцев за хищения бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктор технических наук Владимир Анисимов обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщает «Коммерсант». Ученый заявил, что в случае освобождения готов направить свои знания и опыт на развитие воздушно-космических сил, которые можно использовать в том числе в специальной военной операции.

Адвокат Екатерина Чагина уточнила, что ходатайство о помиловании было отправлено через администрацию ИК-1 ФСИН РФ по Тульской области, где отбывает наказание ее подзащитный. Она пояснила, что не располагает информацией о получении ходатайства или о какой-либо реакции на него.

Чагина добавила, что ее клиент не признает вину, так как просьба о помиловании не предполагает обязательного признания этого. Теперь комиссия при администрации Тульской области должна решить, следует ли рекомендовать обращение в вышестоящую комиссию о помиловании.

Ранее суд признал виновными отставного генерала ФСБ Сергея Солодовникова и его подельников по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа НПО имени Лавочкина. Под видом научных исследований было похищено 185 млн рублей. Солодовников получил самый большой срок из группы — 16 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты — Виталий Вернигор, Владимир Анисимов, Игорь Корбут, Анатолий Шишкин и Пётр Грешилов — получили от 15,8 до 15,9 года колонии.

По версии следствия, после ухода из органов Солодовников стал заместителем гендиректора на исследовательском инновационном предприятии «МАИ-ЛАСТАР», выполняющем заказы для НПО имени Лавочкина. Среди них числились программа освоения Марса, производство спутников для финской метеорологической компании и так далее. Однако на деле никаких разработок не велось, а выделенные средства группа просто похитила.