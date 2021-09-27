Экс-генерала ФСБ приговорили к 16 годам колонии

Суд признал виновными отставного генерала ФСБ Сергея Солодовникова и его подельников по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа НПО имени Лавочкина. Под видом научных исследований было похищено 185 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Химкинский городской суд Московской области вынес решение в отношении бывшего генерал-лейтенанта ФСБ Сергея Солодовникова и ещё пяти его сообщников, обвиняемым по ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Солодовников получил самый большой срок из группы — 16 лет колонии строго режима. Остальные фигуранты: Виталий Вернигор, Владимир Анисимов, Игорь Корбут, Анатолий Шишкин и Пётр Грешилов — от 15,8 до 15,9 года колонии.

Дело длилось с 2014 года. Тогда же Солодовников был задержан. По версии следствия, после ухода из органов он стал заместителем гендиректора в исследовательском инновационном предприятии «МАИ-ЛАСТАР», выполняющем заказы для НПО имени Лавочкина. Среди них, к примеру, числились программа освоения Марса, производство спутников для финской метеорологической компании и т. д. Однако на деле никаких разработок не велось, а выделенные в размере 185 млн рублей средства группа просто похитила.

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