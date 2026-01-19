Атака США на Венесуэлу
Кефир — ваш верный союзник в заботе о здоровье: когда и как его пить, чтобы получить максимум пользы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кефир — незаменимый помощник для тех, кто хочет поддерживать организм в тонусе. Этот кисломолочный напиток не только улучшает пищеварение, но и способствует общему оздоровлению, если употреблять его правильно. Разберём, как вписать кефир в свой распорядок дня с максимальной пользой.

Кефир благотворно влияет на кишечную микрофлору и обмен веществ, помогает контролировать уровень холестерина. Однако важно помнить о противопоказаниях: при панкреатите, остром гастрите, диарее и обострении язвенной болезни от напитка лучше отказаться. Оптимальная порция — один стакан в день, превышение дозы может вызвать расстройство пищеварения.

Утром кефир натощак пробуждает аппетит и активизирует работу ЖКТ, устраняет неприятный привкус во рту. Вечером, за час до сна, он восстанавливает микрофлору кишечника и способствует спокойному сну благодаря аминокислоте триптофану. Для желающих похудеть есть особый рецепт: в стакан кефира добавляют щепотку корицы, столовую ложку мёда, столовую ложку измельчённого корня имбиря и ломтик лимона. Но при изжоге, мигренях или после интенсивных тренировок от вечернего кефира лучше воздержаться.

