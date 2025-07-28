Касперская раскрыла, как авиакомпании могут справляться со сбоями Глава InfoWatch призвала к бесцифровому управлению после сбоя у «Аэрофлота»

Масштабный сбой у «Аэрофлота» и его последствия говорят о необходимости бесцифровых систем управления в России, заявила в своем Telegram-канале президент ГК InfoWatch, председатель правления российской ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, они понадобятся в особо критических случаях.

Скорее всего, атаки на критическую инфраструктуру нашей страны будут только нарастать. А это значит, что надо продолжать импортозамещение, надо строить дублирующие системы для объектов КИИ. Даже быть готовыми перейти на бесцифровые системы управления в особо критических случаях, — подчеркнула Касперская.

Причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота» стала хакерская атака. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Во взломе признались хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY», уточнив, что в течение года они находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.