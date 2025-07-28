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28 июля 2025 в 15:09

Дипломат озвучил одну особенность в вопросе ударов ВСУ по ЗАЭС

Постпред России в Вене: ВСУ в последнее время не наносят удары по ЗАЭС

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины в последнее время не наносят удары непосредственно по Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, атакуются только окрестности. В частности, речь идет о производственной площадке ЗАЭС и городе Энергодаре, на территории которого она расположена.

Почти все западные страны знают, что атаки по ЗАЭС в свое время осуществляла украинская сторона. Надо сказать, что в последнее время непосредственно по станции украинцы не работают, они наносят удары поблизости — это промышленная площадка и город Энергодар. Но всем известно, кто этим занимается, — отметил дипломат.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии отметили, что специалисты зафиксировали увеличение количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской атомной электростанции. Согласно отчету организации, вокруг ЗАЭС рост подобных случаев наблюдается с начала текущего года.

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