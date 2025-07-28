В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота» Сенатор Шейкин заявил, что ответ на кибератаку на «Аэрофлот» будет жестким

Ответ на хакерскую атаку на российскую компанию «Аэрофлот» должен быть жестким и открытым, заявил NEWS.ru первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, сам факт такой атаки — это вызов всей системе кибербезопасности страны.

Факт хакерской атаки на IT-систему «Аэрофлота» — это вызов всей системе кибербезопасности страны. Сбой в крупнейшем авиаперевозчике — это сбой в логистике, безопасности, доверии граждан. И реакция на это должна быть соответствующей. Мы обязаны жестко и открыто реагировать, вне зависимости от того, кто стоит за атакой, — высказался Шейкин.

Он подчеркнул, что любая успешная атака свидетельствует не только о действиях злоумышленников, но и о пробелах в защите. Сенатор заявил, что необходима тщательная проверка IT-инфраструктуры авиакомпании и смежных структур. Только такой подход, по его словам, позволит исключить повторение подобных инцидентов.

Должна быть проведена не формальная, а глубокая проверка всех IT-контуров «Аэрофлота» и смежных структур, поскольку любая успешная кибератака — это не только заслуга атакующих, но и упущения в системе защиты. На внешнем уровне, если будут установлены конкретные источники атаки, включая возможную причастность структур, связанных с Украиной или иными недружественными силами, ответ должен быть ощутимым. И он может включать как кибертехнические меры, так и политические или экономические сигналы, — резюмировал Шейкин.

Ранее хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети организации и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.