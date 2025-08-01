IT-эксперт Геллер назвал цели хакерских атак на российский бизнес

Хакерские атаки на российский бизнес являются обыкновенной PR-акцией, заявил в интервью NEWS.ru IT-консультант администрации президента и правительства РФ Артем Геллер. Он не исключил, что злоумышленники получили доступ к системам «Аэрофлота» уже давно.

Цель этих атак скорее не навредить, а создать шумиху, пропиариться. Хакеры ведь ждали момент. Они давно получили доступ к определенным системам «Аэрофлота» и подгадывали, чтобы получилась действительно информационная бомба, — предположил эксперт.

По его мнению, тезисы хакеров о том, что пароли руководства «Аэрофлота» состояли «условно из одних единиц», что оборудование было старым, а восстановление инфраструктуры займет полгода, были написаны лишь «для громкости». Он назвал случившееся политической акцией и «заказным взломом», устроенным Украиной.

Судя по заявлениям хакерской группы, которая уже не первый раз замечена в подобных акциях и в этот раз взяла на себя ответственность за атаки, прямой политический умысел здесь, конечно, есть, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.