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01 августа 2025 в 15:52

IT-эксперт Геллер назвал цели хакерских атак на российский бизнес

IT-консультант Кремля Геллер: хакеры пиарятся за счет атак на бизнес России

Артем Геллер Артем Геллер Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Хакерские атаки на российский бизнес являются обыкновенной PR-акцией, заявил в интервью NEWS.ru IT-консультант администрации президента и правительства РФ Артем Геллер. Он не исключил, что злоумышленники получили доступ к системам «Аэрофлота» уже давно.

Цель этих атак скорее не навредить, а создать шумиху, пропиариться. Хакеры ведь ждали момент. Они давно получили доступ к определенным системам «Аэрофлота» и подгадывали, чтобы получилась действительно информационная бомба, — предположил эксперт.

По его мнению, тезисы хакеров о том, что пароли руководства «Аэрофлота» состояли «условно из одних единиц», что оборудование было старым, а восстановление инфраструктуры займет полгода, были написаны лишь «для громкости». Он назвал случившееся политической акцией и «заказным взломом», устроенным Украиной.

Судя по заявлениям хакерской группы, которая уже не первый раз замечена в подобных акциях и в этот раз взяла на себя ответственность за атаки, прямой политический умысел здесь, конечно, есть, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

хакеры
атаки
IT-индустрия
Аэрофлот
эксперты
кибербезопасность
Максим Ширяев
М. Ширяев
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